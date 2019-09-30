В «Шишковке» пройдет цикл лекций о русском искусстве XX века

9 октября в краевой библиотеке им. Шишкова стартует цикл открытых лекций «100 лет русского искусства». Об этом ярком периоде будет рассказывать искусствовед Михаил Чурилов, сообщает пресс-служба библиотеки.

Всего будет проведено 6 лекций, по одной в месяц.

9 октября — «Черный квадрат: и я так могу!»;

13 ноября — «Создание единого союза: стиль Сталина»;

11 декабря — «Кровоизлияние в МОСХ: Хрущев в Манеже»;

12 февраля — «Бульдозеры на вернисаже: первый перфоманс в СССР»;

11 марта — «Аукцион „Сотбис“: ставки на гласность»;

8 апреля — «Московский акционизм: искусство или провокация?».

«XX век — самое драматичное и самое яркое время для русского искусства. Начавшись в начале века авангардом, повлиявшим на мировую арт-сцену, русское искусство надолго было сковано советской идеологией, но и в рамках соцреализма появляется немало выдающихся произведений» — пишут в библиотеке.

Лекции пройдут на первом этаже библиотеки. Начало в 18:00, вход свободный.