В театре драмы стартовали продажи билетов на сентябрьские спектакли

1 июля на сайте краевого театра драмы им. Шукшина начались продажи билетов на сентябрь. С гастролями в Барнаул приедут 6 театров из разных городов.

Весь месяц на сцене будут идти постановки, посвященные 90-летию Василия Шукшина.

Главной премьерой сезона обещает стать спектакль «И разыгрались же кони в поле…» по 13 рассказам знаменитого писателя в постановке режиссера Максима Астафьева. Он будет идти 3 дня подряд: 6, 7 и 8 сентября.

С 12 по 15 сентября Тверской академический театр представит на алтайской сцене спектакль «Энергичные люди» по Шукшину и комедию «Ужин дураков» по пьесе Франсиса Вебера.

С 18 по 26 сентября в рамках Всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди!» выступят артисты Театра Наций (Москва), театра «У Никитских ворот» (Москва), Московского драматического театра «Сфера», Омского драматического театра «Галерка» и Новокузнецкого драматического театра.

Также зрители смогут приобрести билеты на премьерные спектакли из репертуара театра драмы — «Идеального мужа» по Оскару Уайльду и «Самоубийцу» по Николаю Эрдману.

Касса театра работает в будние дни с 10:00 до 18:00 без обеда, суббота и воскресенье — выходные. Билеты можно приобрести онлайн по ссылке: http://altdrama.ru/poster/september/. Справки по телефону: (8−3852) 36−97−13.