В театре «Современник» нашли нового худрука вместо Галины Волчек

С 4 января 2020 года новым художественным руководителем московского театра «Современник» станет театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков, сообщает «Коммерсант».

Сейчас он возглавляет Центр им. Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

Рыжаков назвал это решение неожиданным для себя. «Конечно, ценности, которые нам оставили, мы должны сохранить, а дальше посмотрим», — сказал режиссер журналистам о своих планах.

Напомним, что прежний руководитель театра Галина Волчек умерла 26 декабря на 87 году жизни от осложнений после пневмонии.

Кто такой Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков руководил Театром драмы и комедии на Камчатке, работал в Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко и в МХТ им. Чехова. Обладатель премий «Золотая маска» (2004, 2008), гран-при международного фестиваля «Контакт» и других. Преподает в школе-студии МХАТ.

В первую очередь знаменит тем, что открыл театральному миру драматурга Ивана Вырыпаева.

В июне известный режиссер вместе со своими студентами школы-студии МХАТ провел в Барнауле лабораторию по современной драматургии. После нее ученик Рыжакова Бениамин Коц поставил в МТА спектакль «Мой папа — Питер Пэн», который стал одной из самых ярких театральных постановок года.