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В Центробанке в Барнауле научат сдавать биометрику и будут дарить сибирские монеты

2019/09/23 12:32

28 сентября в сибирском отделении Банка России пройдет День открытых дверей. Все желающие бесплатно смогут посмотреть музей Центробанка, научиться отличать фальшивые деньги и поучаствовать в викторине с призами.

Алтайский банк Сбербанка России открыл Музей истории развития сберегательного дела на Алтае.
Алтайский банк Сбербанка России открыл Музей истории развития сберегательного дела на Алтае.

День открытых дверей состоится на двух площадках.

На М. Горького, 30 пройдет экскурсия по музею сибирского отделения Центробанка, где подготовлены экспозиции «Магия театра» и «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России». Каждый час будет проходить финансовый баттл. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по определению подлинности банкнот и послушать лекцию о защите от мошенников. Специалисты Банка России также покажут, как сдать биометрические данные.

На площадке перед зданием на Молодежной, 38 гости праздника смогут сфотографироваться с тантамаресками старинных банкнот с изображением Екатерины II и Петра I и макетами современных банкнот Банка России, поучаствовать в викторинах и получить ценный приз — выкованные кузнецом сувенирные сибирские монеты.

В 13:00 на площадке покажут спектакль «Вовка в мире финансов». Здесь же разместятся инкассаторские машины, в которых можно будет посидеть и даже примерить форму инкассатора.

День открытых дверей пройдет с 11:00 до 19:00. Чтобы попасть на площадку на М. Горького, 30, необходимо до 27 сентября записаться по телефону 39−87−40 или на сайте Банка России. На входе потребуется паспорт.

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