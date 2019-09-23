В Центробанке в Барнауле научат сдавать биометрику и будут дарить сибирские монеты

28 сентября в сибирском отделении Банка России пройдет День открытых дверей. Все желающие бесплатно смогут посмотреть музей Центробанка, научиться отличать фальшивые деньги и поучаствовать в викторине с призами.

День открытых дверей состоится на двух площадках.

На М. Горького, 30 пройдет экскурсия по музею сибирского отделения Центробанка, где подготовлены экспозиции «Магия театра» и «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России». Каждый час будет проходить финансовый баттл. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по определению подлинности банкнот и послушать лекцию о защите от мошенников. Специалисты Банка России также покажут, как сдать биометрические данные.

На площадке перед зданием на Молодежной, 38 гости праздника смогут сфотографироваться с тантамаресками старинных банкнот с изображением Екатерины II и Петра I и макетами современных банкнот Банка России, поучаствовать в викторинах и получить ценный приз — выкованные кузнецом сувенирные сибирские монеты.

В 13:00 на площадке покажут спектакль «Вовка в мире финансов». Здесь же разместятся инкассаторские машины, в которых можно будет посидеть и даже примерить форму инкассатора.

День открытых дверей пройдет с 11:00 до 19:00. Чтобы попасть на площадку на М. Горького, 30, необходимо до 27 сентября записаться по телефону 39−87−40 или на сайте Банка России. На входе потребуется паспорт.