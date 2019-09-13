Внедорожный джип-спринт с огневым рубежом устроят на Алтае

14 сентября Тальменка с размахом отметит свое 95-летие. Гостям обещают зрительную гонку "боевых" авто, ярмарку сельских подворий, цыганские гадания, масленичные угощения и хоровод дружбы народов, пишет "Алтайтурцентр".

Главным событием праздника станет завершающий этап соревнований по внедорожному джип-спринту. Гонка начнется в 13:00 на поляне напротив детского дома. Одним из ее этапов станет огневой рубеж с биатлонными мишенями. Стрелять по ним участники гонки будут из пневматического оружия.

Экипажи в двух классах — стандарт и экстрим — начнут стартовать группами по трое. Сильнейших покажет время прохождения трех кругов и результаты стрельбы по мишеням.

Праздник завершится шоу умниц и красавиц и салютом.