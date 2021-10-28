Восстание машин. Первый в мире танцующий симфонический оркестр покажет в Барнауле новое шоу

3 ноября в Барнауле выступит симфонический рок-оркестр Concord orchestra. Они представят новую интерактивную шоу-программу под названием «Восстание машин».

Зрители услышат самые лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein в современной оркестровой аранжировке.

Музыканты не будут сидеть на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене, чем заслужили звание первого в мире танцующего оркестра.

«В основу сюжета шоу легло противостояние человеческого и механического, сердца и разума, душевного огня и холодной груды металла и пластика. Музыканты Concord orchestra выступят в роли новых андроидов. Вы увидите представление, в котором необходимо сделать выбор между андроидом или человеком», — рассказали о шоу его создатели.

Шоу будет интерактивным — зрителям нужно будет решить судьбу героев в режиме реального времени.

Концерт пройдет в ДК Моторостроителей. Начало в 19:00. Цена билетов — 2600−3600 рублей.