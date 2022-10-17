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Вторжение роботов в Барнауле

28 сентября, в Барнауле открылась масштабная выставка роботов! Уникальная интерактивная выставка технологий для детей и взрослых, где можно общаться, играть и даже танцевать с роботами!

Афиша
Афиша
Фото предоставлено организаторами выставки

Жители Барнаула могут увидеть достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов числятся роботы размером с человека, робот стендапер, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, робот бариста Монти, который с радостью угостит вас чашечкой кофе и робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.

Выставка. Роботы
Выставка. Роботы
Фото предоставлено организаторами выставки

— Мы собрали лучшие экспонаты со всего мира, многие из них приехали к нам со всемирно известной выставки СЕS. До этого экспозиция объехала почти всю Европу, откуда мы практически сразу направились в ваш город. До этого мы были в Польше, — рассказал менеджер выставки Robopark Рыбаков Илья.

Выставка. Роботы
Выставка. Роботы
Фото предоставлено организаторами выставки

Экспозиция будет дополнена 7 зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы. Самые смелые могут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата.

Выставка. Роботы
Выставка. Роботы
Фото предоставлено организаторами выставки

Каждый час по экспозиции будет проходить экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Выставка. Роботы
Выставка. Роботы
Фото предоставлено организаторами выставки

А в завершении, нагулявшись по залам выставки и познакомившись со всеми персонажами, посетители смогут принять участие в мастер-классах: 3D-моделировании, написании программ для управления роботами, постановке увлекательных опытов. Все результаты и поделки можно забрать с собой. Кстати каждый ребенок может получить в подарок бесплатный индивидуальный урок по программированию, нужно только записаться на кассе при покупке билета.

Выставка будет работать до 6 ноября 2022 г., в ТРЦ Арена по адресу Павловский тракт 188, на четвертом этаже.

Режим работы: с ВТ по ВС 10:00 до 20:00, по понедельникам выставка не работает.

Билеты можно приобрести на сайте выставки https://robo-park.com/ru/barnaul/ или непосредственно на входе.

Возрастное ограничение: 0+

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