Вторжение роботов в Барнауле

28 сентября, в Барнауле открылась масштабная выставка роботов! Уникальная интерактивная выставка технологий для детей и взрослых, где можно общаться, играть и даже танцевать с роботами!

Жители Барнаула могут увидеть достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов числятся роботы размером с человека, робот стендапер, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, робот бариста Монти, который с радостью угостит вас чашечкой кофе и робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.

Выставка. Роботы Фото предоставлено организаторами выставки

— Мы собрали лучшие экспонаты со всего мира, многие из них приехали к нам со всемирно известной выставки СЕS. До этого экспозиция объехала почти всю Европу, откуда мы практически сразу направились в ваш город. До этого мы были в Польше, — рассказал менеджер выставки Robopark Рыбаков Илья.

Выставка. Роботы Фото предоставлено организаторами выставки

Экспозиция будет дополнена 7 зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы. Самые смелые могут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата.

Выставка. Роботы Фото предоставлено организаторами выставки

Каждый час по экспозиции будет проходить экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Выставка. Роботы Фото предоставлено организаторами выставки

А в завершении, нагулявшись по залам выставки и познакомившись со всеми персонажами, посетители смогут принять участие в мастер-классах: 3D-моделировании, написании программ для управления роботами, постановке увлекательных опытов. Все результаты и поделки можно забрать с собой. Кстати каждый ребенок может получить в подарок бесплатный индивидуальный урок по программированию, нужно только записаться на кассе при покупке билета.

Выставка будет работать до 6 ноября 2022 г., в ТРЦ Арена по адресу Павловский тракт 188, на четвертом этаже. Режим работы: с ВТ по ВС 10:00 до 20:00, по понедельникам выставка не работает. Билеты можно приобрести на сайте выставки https://robo-park.com/ru/barnaul/ или непосредственно на входе.

Возрастное ограничение: 0+