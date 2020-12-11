«Я скандал такой учиню!»: учимся разбираться в трендах TikTok и делать «ауф»

Хотим мы того или нет, но TikTok уверенно вошел в нашу жизнь — точно так же, как некогда Instagram. Площадка для размещения коротких видео по 15 и 60 секунд раскручивается со скоростью света. «СК» расскажет, как новичку стать в TikTok «своим в доску».

Танцуют все!

Если вы считаете, что в TikTok все только и делают, что дрыгаются — то в целом вы мыслите в правильном направлении. Но тут главное не как и что танцевать, а под какую музыку. Но не всякий трек откроет вам портал в раздел «Рекомендации» — то есть покажет ваше видео более широкой аудитории и даст возможность собрать большое количество просмотров и лайков.

Один из самых популярных трендов под хэштегом #волкиделают в общем количестве набрал уже больше 72 млн просмотров. В видео звучит трек «Ауф» рэпера-абсурдиста Sqwoz Bab с хуком «Когда водила протянул AUX (разъем для подключения телефона к аудиосистеме — прим.ред.) все мои волки делают „ауф“».

Суть тренда проста: под музыку нужно либо переодеться в суровый «пацанский прикид», либо изобразить серьезное лицо и многозначительно поднять палец вверх, либо самостоятельно (но оригинально!) произнести последнее слово «ауф» — лучше всего это получается у песиков.

Не утихает в TikTok еще один тренд «Я вам скандал такой учиню!». Интересна история его образования. Неизвестная женщина позвонила в магазин техники и закатила настоящую истерику по поводу того, что мастер попросил у нее за установку стиральной машины 5600 рублей вместо 3600 рублей.

Звонок попал в сеть, блогер Ksenon наложил на него музыку — и трек быстро завирусился. Теперь под голос неизвестной скандалистки танцуют все блогеры и возмущаются котики.

Лайфхак TikTok позаботился о своих новых пользователях — они могут перейти в раздел «Интересное» и посмотреть, видео по какому хэштегу набирает наибольшую популярность. Техника простая — смотрите, вдохновляетесь, снимаете и попадаете в топ.

Снимайте котиков

Смешные видео с животными из Youtube перешли в TikTok. Здесь у хвостатых есть даже специальные маски, которые снабжают их смешными рожицами — что еще больше умиляет пользователей соцсетей.

Пожалуй, самая популярная маска — это «говорящий рот», который позволяет котикам высказать все, что они думают. Монолог пушистому можно даже не придумывать, а наложить уже готовые вирусные высказывания, которые предлагает TikTok.

Например, если снять кота в ванной, он легко может сказать: «Вы посмотрите на него! Ты выйдешь из воды или нет? Ты посмотри, у него уже губы синие!!». Будьте уверены — даже посмотрев это видео в миллионный раз, пользователи TikTok останутся в восторге.

Будьте собой

Запрос на честность, за которую пользователи так любят блогеров, никуда не исчез. Быть собой и открыто заявлять о себе и своих достоинствах (или недостатках) — простой секрет, благодаря которому многие люди обрели широкую аудиторию.

Представители самых разных профессий раскрывают в TikTok тонкости своей работы. Балерины показывают мозоли на ногах после репетиции, медики из красной зоны — процесс облачения в защитный костюм, зоотехники — как ухаживают за животными, священники — отвечают на самые каверзные вопросы о вере. Все это собирает тысячи просмотров.

А если вы расскажете о своей работе с присущим TikTok юмором, с использованием популярных трендов — то вполне возможно, что скоро поменяете текущую профессию на блогерскую. В современном мире такое возможно провернуть буквально за пару месяцев.

Что по деньгам

Блогеры в TikTok зарабатывают несколькими способами — размещают рекламу, получают донаты от подписчиков, монетизируют прямые эфиры, продают свои товары и услуги, проводят платный аудит начинающих блогеров и так далее.