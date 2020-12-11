«Я скандал такой учиню!»: учимся разбираться в трендах TikTok и делать «ауф»

Танцуют все!
Если вы считаете, что в TikTok все только и делают, что дрыгаются — то в целом вы мыслите в правильном направлении. Но тут главное не как и что танцевать, а под какую музыку. Но не всякий трек откроет вам портал в раздел «Рекомендации» — то есть покажет ваше видео более широкой аудитории и даст возможность собрать большое количество просмотров и лайков.
Один из самых популярных трендов под хэштегом #волкиделают в общем количестве набрал уже больше 72 млн просмотров. В видео звучит трек «Ауф» рэпера-абсурдиста Sqwoz Bab с хуком «Когда водила протянул AUX (разъем для подключения телефона к аудиосистеме — прим.ред.) все мои волки делают „ауф“».
@may_pomeranian
По спец заказам от зритеоей АУФ ПОД МУЗЫКУ #трендауф #ауф #всемоиволкиделаютауф #волкиделаютауф♬ оригинальный звук - Шпиц Май
Суть тренда проста: под музыку нужно либо переодеться в суровый «пацанский прикид», либо изобразить серьезное лицо и многозначительно поднять палец вверх, либо самостоятельно (но оригинально!) произнести последнее слово «ауф» — лучше всего это получается у песиков.
Не утихает в TikTok еще один тренд «Я вам скандал такой учиню!». Интересна история его образования. Неизвестная женщина позвонила в магазин техники и закатила настоящую истерику по поводу того, что мастер попросил у нее за установку стиральной машины 5600 рублей вместо 3600 рублей.
@elagin_dmitrii
Мне сказали 3600, с какой стати?????????????@vikulya_134 @_._vikulenok_._ @devka_is_pitera♬ С какой стати? - Ksenon & XBRO
Звонок попал в сеть, блогер Ksenon наложил на него музыку — и трек быстро завирусился. Теперь под голос неизвестной скандалистки танцуют все блогеры и возмущаются котики.
Лайфхак
TikTok позаботился о своих новых пользователях — они могут перейти в раздел «Интересное» и посмотреть, видео по какому хэштегу набирает наибольшую популярность. Техника простая — смотрите, вдохновляетесь, снимаете и попадаете в топ.
Снимайте котиков
Смешные видео с животными из Youtube перешли в TikTok. Здесь у хвостатых есть даже специальные маски, которые снабжают их смешными рожицами — что еще больше умиляет пользователей соцсетей.
Пожалуй, самая популярная маска — это «говорящий рот», который позволяет котикам высказать все, что они думают. Монолог пушистому можно даже не придумывать, а наложить уже готовые вирусные высказывания, которые предлагает TikTok.
@kottornado
#котторнадо ???? #передразнивает #непроблема #котзнает #нереки♬ НАДЕЮСЬ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА - Mamma Mia Parmegiana
Например, если снять кота в ванной, он легко может сказать: «Вы посмотрите на него! Ты выйдешь из воды или нет? Ты посмотри, у него уже губы синие!!». Будьте уверены — даже посмотрев это видео в миллионный раз, пользователи TikTok останутся в восторге.
Будьте собой
Запрос на честность, за которую пользователи так любят блогеров, никуда не исчез. Быть собой и открыто заявлять о себе и своих достоинствах (или недостатках) — простой секрет, благодаря которому многие люди обрели широкую аудиторию.
Представители самых разных профессий раскрывают в TikTok тонкости своей работы. Балерины показывают мозоли на ногах после репетиции, медики из красной зоны — процесс облачения в защитный костюм, зоотехники — как ухаживают за животными, священники — отвечают на самые каверзные вопросы о вере. Все это собирает тысячи просмотров.
А если вы расскажете о своей работе с присущим TikTok юмором, с использованием популярных трендов — то вполне возможно, что скоро поменяете текущую профессию на блогерскую. В современном мире такое возможно провернуть буквально за пару месяцев.
Что по деньгам
Блогеры в TikTok зарабатывают несколькими способами — размещают рекламу, получают донаты от подписчиков, монетизируют прямые эфиры, продают свои товары и услуги, проводят платный аудит начинающих блогеров и так далее.
Итак, сколько же денег получают топовые тиктокеры (по данным портала postium.ru):
- Дина Саева (@dina) — 800 тыс. рублей в месяц;
- Даня Милохин (@danya_milokhin) — 1 млн рублей в месяц;
- Макс Браун (@maksbraun) — от 150 тыс. рублей за одну рекламную интеграцию;
- Роман Каграманов (@kagramanana) — 400−900 долларов за один рекламный ролик;
- Герман Гласко (@germanglas) — 300 — 700 долларов за один рекламный ролик.