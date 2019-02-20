Алтайский кооператив запустил производство «чипсов» для здорового питания

Сельскохозяйственный кооператив «Будем здоровы» из Первомайского района, который специализируется на выпуске замороженного пюре из тыквы, запустил производство здоровых хлебцев из проростков пшеницы. По словам председателя кооператива Алексея Дурова, внешне они похожи на картофельные чипсы.

Два хлебца со столовой ложной нежирного сыра.

В ассортименте кооператива три варианта хлебцев. В дальнейшем производитель намерен расширять линейку и выпустить специализированную продукцию для различных групп людей.

Объемы производства пока небольшие. Реализация нового продукта идет через барнаульский магазин здорового питания «Здрава», который открылся в конце 2018 года.

В ближайшие месяцы кооператив «Будем здоровы» намерен запустить собственный интернет-магазин.

Что еще выпускает кооператив?

Кооператив «Будем здоровы» существует уже более 10 лет. Он специализируется на производстве продуктов для здорового питания — бездрожжевых хлебов, блинчиков и замороженного пюре из тыквы.

Замороженное овощное пюре Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям

В 2018 году кооперативщики открыли в Барнауле собственный магазин под названием «Алтайский крестьянин». Однако торговый бизнес не пошел. Через несколько месяцев точку пришлось закрыть.