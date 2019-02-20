Алтайский кооператив запустил производство «чипсов» для здорового питания

В ассортименте кооператива три варианта хлебцев. В дальнейшем производитель намерен расширять линейку и выпустить специализированную продукцию для различных групп людей.
Объемы производства пока небольшие. Реализация нового продукта идет через барнаульский магазин здорового питания «Здрава», который открылся в конце 2018 года.
В ближайшие месяцы кооператив «Будем здоровы» намерен запустить собственный интернет-магазин.
Что еще выпускает кооператив?
Кооператив «Будем здоровы» существует уже более 10 лет. Он специализируется на производстве продуктов для здорового питания — бездрожжевых хлебов, блинчиков и замороженного пюре из тыквы.
В 2018 году кооперативщики открыли в Барнауле собственный магазин под названием «Алтайский крестьянин». Однако торговый бизнес не пошел. Через несколько месяцев точку пришлось закрыть.