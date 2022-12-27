На Алтае будут выпускать инновационные макароны с добавкой от Сколково

В 2023 году «Алтан» начнет выпускать макароны с добавлением органического йода. Его формулу специально для алтайского предприятия разработали ученые в Сколково. За это компания и ее руководитель Валерий Покорняк удостоились на прошедшей премии «Менеджер года» специальной номинации «Продукт года».

Еще в 2020 году на «Поспелихинской макаронной фабрике» была установлена современная линия с низкой температурной сушкой. Она на предприятии стала шестой по счету. Сейчас здесь модернизируют пятую линию, которая будет работать по аналогичной технологии.

Это позволит фабрике приступить к выпуску в промышленных масштабах инновационного продукта — макарон с добавлением органического йода.

Его «Алтан» создал совместно с химиками из Сколково. Главное достоинство органического йода в том, что при температурной обработке он не испаряется и сохраняет свои свойства при температуре до 300 градусов.

Такой йод может храниться 24 месяца, не имеет цвета и запаха. Интересно, что алтайский проект получил поддержку Роспотребнадзора, который ежегодно констатирует катастрофическую нехватку йода у россиян.

Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru

Пробную партию йодированных макарон на фабрики уже выпустили.

Чем известно предприятие

Фабрика в Поспелихе — самый крупный производитель макарон в Алтайском крае. В 2020 году собственник вложил 600 млн рублей в шестую линию по производству длинных макарон. Эта линия пятого поколения, роботизированное высокопроизводительное производство.

Сейчас линия в строю и может производить до семи видов длинных макарон: спагетти, букатини и прочие.

Валерий Покорняк,

руководитель компании «Алтан» ( в интервью порталу altapress.ru в августе 2022 года):

Когда я покупал первую макаронную линию, то гордо сказал итальянскому продавцу оборудования: «Теперь у меня макаронная фабрика». «Нет, господин Валерий», — поправил он меня.- Настоящая фабрика будет тогда, когда в Поспелихе будет не менее четырех линий". Сегодня я понимаю, насколько он оказался прав. Недавно закрылись Липецкая и Новосибирская макаронные фабрики, еще несколько предприятий закроются в этом году. А все потому, что они исчерпали технологические возможности. Мы же их постоянно расширяем.

По данным Алтайкрайстата, производство макарон в регионе растет. За десять месяцев текущего года предприятия выпустили 109 тыс. тонн данной продукции, что на 11% больше, чем годом ранее.