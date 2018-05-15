Карлин рассказал, что будет со Старым мостом в Барнауле

Как напомнил губернатор, суд о передаче моста состоялся ранее и в декабре 2017 года объект был принят на баланс территориального управления по управлению федеральной собственности. Ближайшее заседание суда будет уже решать вопрос о принуждении нового собственника отремонтировать Старый мост.

По словам Александра Карлина, за сутки через этот автомобильный мост проезжают 18 тысяч машин, поэтому власти края не могут допустить закрытие перехода без того, чтобы был определен ответственный за его ремонт. Глава края уже дал поручение подготовить общение по этому поводу с новым руководством Минэкономики России.

Губернатор рассказал, что ранее город при поддержке из краевого бюджета потратил на ремонт моста 80 млн. рублей. Однако для капитального ремонта в 2014 году было необходимо найти порядка 0,5 млрд. Сейчас же этот ремонт обойдется еще дороже. Но эти инвестиции нужно делать.

Поэтому, считает Карлин, правительство края своевременно поставило вопрос о строительстве в Барнауле южного обходного полукольца с возведением третьего моста через Обь. Этот проект уже прошел экспертизу.

Кстати, 29 апреля дорожники залатали дырки в дорожном покрытии на Старом мосту.

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