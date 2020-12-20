Алтайские автомобилисты смогут пересечь Обь по льду

Протяжённость переправы, соединяющей Камень-на-Оби с 11 заречными сёлами, составляет 800 метров. Распоряжение об ее открытии подписал глава района Иван Панченко.
Специалисты ГИМС установили, что толщина льда на зимней дороге около 25 сантиметров. Это соответствует нормам — здесь может проехать транспорт весом до трёх тонн и в ограниченном количестве.
На въезде уже установили шлагбаумы и предупреждающие знаки. Есть вероятность, что тоннаж разрешённого транспорта будет увеличиваться по мере нарастания толщины льда.
Зимой в Алтайском крае действуют около 10 переправ — часто это единственный способ добраться для отдалённых сёл региона.