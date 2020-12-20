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Алтайские автомобилисты смогут пересечь Обь по льду

В Камне-на-Оби открылась официальная переправа по льду реки Обь, сообщают Вести22. По ней может проехать транспорт весом до трёх тонн.

Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Протяжённость переправы, соединяющей Камень-на-Оби с 11 заречными сёлами, составляет 800 метров. Распоряжение об ее открытии подписал глава района Иван Панченко.

Специалисты ГИМС установили, что толщина льда на зимней дороге около 25 сантиметров. Это соответствует нормам — здесь может проехать транспорт весом до трёх тонн и в ограниченном количестве.

На въезде уже установили шлагбаумы и предупреждающие знаки. Есть вероятность, что тоннаж разрешённого транспорта будет увеличиваться по мере нарастания толщины льда.

Зимой в Алтайском крае действуют около 10 переправ — часто это единственный способ добраться для отдалённых сёл региона.

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