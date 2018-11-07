Алтайский город занял самое последнее место в рейтинге качества дорог

Сайт Domofond провел опрос среди жителей российских городов, на основании которого составил рейтинг качества дорог и парковок. Городом-аутсайдером стал алтайский Рубцовск — он занял самое последнее, 150 место.

Опрашиваемых просили оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города рассчитали средний балл, который показывает уровень удовлетворенности жителей состоянием дорог и парковок.

Первую строчку рейтинга занял Грозный, на втором месте оказался Геледжик. Высоко оценивают качество дорог в Тюмени, Нальчике и Абакане.

Дороги Барнаула попали в первую треть рейтинга, набрав 4,9 баллов по шкале. Краевая столица разместилась на 39 строчке. Бийчане оказались менее довольными, и оценили качество местных дорог в среднем на 4 балла (110 место). Рубцовск набрал всего 1,9 балла.

Аналитики Domofond отмечают, что за год средняя оценка по стране выросла почти на 2 балла.