25 января
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Автоновости

Атомобильный «налог на роскошь» могут увязать с мощностью машин

Одним из параметров определения суммы «налога на роскошь» для автомобилей могут стать показатели его мощности.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021.
Сайты частных объявлений.

Соответствующее предложение рассматривают в Минпромторге совместно с Минфином и ФНС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли.

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — рассказали в Минпромторге.

В министерстве добавили — изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога, пишет Газета.Ru.

Ценовой порог «налога на роскошь» был установлен в 2014 году. Семь лет спустя стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, а иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза.

В правительстве России не поддержали законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

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