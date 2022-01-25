Атомобильный «налог на роскошь» могут увязать с мощностью машин

Одним из параметров определения суммы «налога на роскошь» для автомобилей могут стать показатели его мощности.

Соответствующее предложение рассматривают в Минпромторге совместно с Минфином и ФНС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли.

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — рассказали в Минпромторге.

В министерстве добавили — изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога, пишет Газета.Ru.

Ценовой порог «налога на роскошь» был установлен в 2014 году. Семь лет спустя стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, а иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза.

В правительстве России не поддержали законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.