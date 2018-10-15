Автоконцерн Audi решил изменить логотип из четырех колец

Впервые в своей истории немецкий автомобильный концерн Audi решил переосмыслить изменить свой логотип из четырех колец. Очертания останутся прежними, но выглядеть все это будет иначе, пишут «Автовести». Причем, новое начертание логотипа будет в двух вариантах.

Эскизы новых знаков уже поданы на регистрацию в Германии и США, сообщает QuttroWorld опубликовавший эскизы новых логотипов.

Новые логотипы Audi. Опубликовано на auto.vesti.ru

Первый вариант — это две пары полуколец, объединенных перемычками. А второй вариант знака — четыре кольца, но они теперь будут без перекрещивающихся звеньев.

Пока не ясно, зачем сразу два варианта. Эксперты гадают, что вариант с парами полуколец достанется самым роскошным моделям фирмы, которые будут выпускаться под отдельным историческим лейблом Horch и станут конкурентами для Mercedes-Maybach. По предварительным данным, первой моделью элитной серии должен стать флагманский седан Audi A8 Horch с супер-богатым оснащением.

А другой вариант используют для самых технологичных, полностью электрических моделей семейства e-tron, коих в ближайшие годы будет становиться все больше.

Что означают четыре кольца Audi

Auto Union стала использовать этот логотип в 30-х годах прошлого века. Кольца символизировали союз четырех компаний — Audi, DKW, Wanderer и Horch.