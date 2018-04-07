Автомобилист пробил два колеса на одном из главных проспектов Барнаула

Вечером 6 апреля житель Барнаула Руслан Галиханов повредил покрышки и диски сразу на двух колосах, когда пересекал железнодорожный переезд на проспекте Строителей. Между рельсами образовалась большая выбоина. Об этом пострадавший сообщил в паблике "Барнаул22".
Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22.
Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22.
Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22.
Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22.
Отметим, барнаульские дорожники только начали ямочный ремонт. 5 и 6 апреля они заделывали выбоины холодным асфальтом на проспекте Ленина.
Ровно год назад в похожую ситуацию в Барнауле попала женщина: она разбила свою машину о торчащий над дорогой колодец. В результате она отсудила у водоканала больше, чем стоит ее машина.
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