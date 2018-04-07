Автомобилист пробил два колеса на одном из главных проспектов Барнаула

Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22. Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22. Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22. Автомобилист пробил два колеса на переезде. Фото : vk.com/barneos22.

Отметим, барнаульские дорожники только начали ямочный ремонт. 5 и 6 апреля они заделывали выбоины холодным асфальтом на проспекте Ленина.

Ровно год назад в похожую ситуацию в Барнауле попала женщина: она разбила свою машину о торчащий над дорогой колодец. В результате она отсудила у водоканала больше, чем стоит ее машина.

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