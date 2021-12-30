Барнаул стоит, выезжать не стоит. Дороги парализовали огромные предновогодние пробки

В Барнауле днем 30 декабря дорожная обстановка на улицах города осложнилась, достигнув 9 баллов по данным сервиса « Яндекс.Пробки ».

Основные заторы наблюдаются не только на самых оживленных магистралях, но и на малых улицах.

Проспект Ленина стоит на трех участках: две крупные пробки — в направлении проспекта Космонавтов, одна — в обратном направлении.

В частности, затор растянулся (2 км) от пересечения с улицей Димитрова и до Нового рынка. Сразу после моста пробка (1 км) до улицы Северо-Западная. В обратном направлении проспект стоит от улицы Горно-Алтайская до моста (1,5 км).

Проспект Калинина парализовало практически полностью (1,9 км) — от улицы Северо-Западная до улицы Цеховая, на которой, кстати, движение тоже полностью стоит.

Огромный затор собрался сразу на трех улицах (1,4 км), плавно перетекая из одной в другую — начинается на улице Новоугольная, далее идет по улице Пионеров и после переходит на улицу Сизова вплоть до проспекта Комсомольского.

На проспекте Красноармейском пока относительно спокойно — по четной стороне есть небольшие пробки возле пересечения с улицами, например, затор (200 метров) возле улицы Мерзликина. В обратном направлении пробка (700 метров) — от улицы Песчаной до улицы Пролетарской.

Затор на улице Партизанской (700 метров) — от переулка Ядринцева до пересечения с проспектом Красноармейским.

Проспект Социалистический абсолютно свободный, поскольку после закрытия площади Сахарова для автомобилистов он стал совсем неинтересным.

Как всегда, огромные пробки (1,8 км) на проспекте Строителей — в оба направления, а также на улицах к нему примыкающим — от площади Победы и до улицы Советской Армии, на которой тоже затор (400 метров) при выезде на проспект.

На улице Челюскинцев (1 км) машины не могут вклиниться в движение на проспекте Строителей и стоят от улицы Песчаной. Также движение стоит на переулке Ядринцева (1 км) — от улицы Кирова до проспекта Строителей.

Снежная пробка. Скриншот видео instagram.com/kuznetso27

Улица Гоголя парализована в обоих направлениях (700 метров) — от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского.

Также жесткая пробка наблюдается на шоссе Ленточный Бор (2,5 км) — от переезда через реку Барнаулку до улицы Власихинская.

Район Павловского тракта практически полностью стоит в маленьких заторах: на самом тракте, на улице Попова, на улице Балтийской, на улице Малахова и не только. Улица Георгиева полностью выключена (900 метров) — пробка от улицы Сухэ-Батора до Павловского тракта.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в Барнауле автомобилисты сталкиваются с обилием неубранного снега.