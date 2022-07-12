Барнаулец пожаловался на самовольное перекрытие проезда бетонными блоками

Житель Барнаула пожаловался на самовольное перекрытие проезда бетонными блоками на придомовом участке улицы Попова. Об инциденте он рассказал в паблике « Barnaul 22 » в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет об участке рядом с домом № 192. По словам барнаульца, бетонные блоки ставят регулярно, а затем кто-то их убирает, после чего все повторяется.

«Данный участок дворовой территории ведёт к другим соседним домам и не только. По плану дома там имеется проезд и он должен быть», — утверждает автор поста.

Он уточнил, что до ситуации на этом участке делали искусственную неровность, что, в принципе, устраивало автолюбителей, которые проезжали по данному участку.

По какой причине стали перегораживать проезд бетонными блоками, не уточняется.

Ранее сообщалось, что участок улицы Малахова перекроют в Барнауле на неделю — с 25 до 31 июля. Перекрытие коснется проезжей части между зданиями № 177 и № 177б. Оно связано с ремонтом теплосетей.