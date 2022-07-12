12 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Барнаулец пожаловался на самовольное перекрытие проезда бетонными блоками

Житель Барнаула пожаловался на самовольное перекрытие проезда бетонными блоками на придомовом участке улицы Попова. Об инциденте он рассказал в паблике «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Проезд у дома на улице Попова перегородили бетонными блоками
Проезд у дома на улице Попова перегородили бетонными блоками
Barnaul 22

Речь идет об участке рядом с домом № 192. По словам барнаульца, бетонные блоки ставят регулярно, а затем кто-то их убирает, после чего все повторяется.

«Данный участок дворовой территории ведёт к другим соседним домам и не только. По плану дома там имеется проезд и он должен быть», — утверждает автор поста.

Он уточнил, что до ситуации на этом участке делали искусственную неровность, что, в принципе, устраивало автолюбителей, которые проезжали по данному участку.

По какой причине стали перегораживать проезд бетонными блоками, не уточняется.

Ранее сообщалось, что участок улицы Малахова перекроют в Барнауле на неделю — с 25 до 31 июля. Перекрытие коснется проезжей части между зданиями № 177 и № 177б. Оно связано с ремонтом теплосетей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость