Барнаульские автомобилисты рассказали о наболевшей теме

Автомобилистов тревожит поворот налево через рельсы при движении по ул. Антона Петрова от ул. Малахова на ул. Попова в сторону ул. Энтузиастов.
На данном участке отсутствует знак «Направление движения по полосам», следовательно, по ПДД поворот налево осуществляется только с крайней левой полосы.
Однако многие не соблюдают правила и осуществляют поворот налево со средней или даже крайней правой полосы. При этом они не понимают, что с крайней левой полосы не запрещено ехать прямо.
Ранее сообщалось, что масштабное изменение ПДД грядет в России.