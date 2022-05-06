6 мая
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Барнаульские дорожники по «стомиллионному» проекту начали укладывать асфальт на Солнечной Поляне

В Барнауле на улице Солнечная Поляна дорожники начали укладывать асфальт. Напомним, ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начались здесь 28 апреля.

Барнаульские дорожники начали ремонт на Солнечной Поляне
Барнаульские дорожники начали ремонт на Солнечной Поляне
barnaul.org

Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Также на отдельных участках продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство тротуаров.

На обновление дороги от ул. Энтузиастов до ул. Юрина было выделено 117 млн рублей. Работы завершат 1 октября.

«Также в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в Барнауле продолжается ремонт улицы Германа Титова (от проспекта Ленина до улицы Малахова) и на Змеиногорском тракте. Кроме того, дорожники выполняют работы по строительству дороги на ул. Сиреневая (от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского)», — напомнили в администрации.

Всего в Барнауле по нацпроекту в 2022 году сделают ремонт на 18 участках дорог и построят новую — по ул. Сиреневой протяженностью 0,6 км.

Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2022 году составит 914 млн рублей.

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