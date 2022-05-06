Барнаульские дорожники по «стомиллионному» проекту начали укладывать асфальт на Солнечной Поляне

В Барнауле на улице Солнечная Поляна дорожники начали укладывать асфальт. Напомним, ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начались здесь 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Также на отдельных участках продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство тротуаров.

На обновление дороги от ул. Энтузиастов до ул. Юрина было выделено 117 млн рублей. Работы завершат 1 октября.

«Также в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в Барнауле продолжается ремонт улицы Германа Титова (от проспекта Ленина до улицы Малахова) и на Змеиногорском тракте. Кроме того, дорожники выполняют работы по строительству дороги на ул. Сиреневая (от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского)», — напомнили в администрации.

Всего в Барнауле по нацпроекту в 2022 году сделают ремонт на 18 участках дорог и построят новую — по ул. Сиреневой протяженностью 0,6 км.

Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2022 году составит 914 млн рублей.