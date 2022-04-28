В Барнауле начали «стомиллионный» ремонт улицы Солнечная Поляна

В Барнауле в рамках дорожного проекта в среду, 27 апреля, приступили к работам по ремонту улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия города.

Дорожники приступили к фрезерованию старого асфальта по улице Солнечная Поляна — от улицы Энтузиастов до улицы Юрина.

Работы выполняются на участке от улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова. На участке продолжают устанавливать поребрик для устройства тротуара", — рассказали в мэрии.

Проектом ремонта на этом участке предусмотрено обновление дорожного полотна, ремонт тротуаров, обустройство и благоустройство территории (восстановление газонов).

Общая стоимость ремонта дороги по улице Солнечная Поляна — 117,4 млн рублей. Срок выполнения работ — до 1 ноября.

«По улице проходит 10 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуется большое количество горожан. Эта дорога также — подъездной путь к многоквартирным домам и строящимся домам в квартале „Дружный“», — подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщили, что в новых кварталах Барнаула построят шесть автодорог.