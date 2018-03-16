В центре Барнаула частично перекроют движение

В связи с подготовкой и проведением праздничного концерта, посвященного четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, будет закрыто движение в районе площади Сахарова.

Как сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, 17 марта с 12:00 до 18:00 и 18 марта с 13:00 до 22:00 нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому на участке от ул. Молодежной до ул. Мерзликина.

Анастасия Котия

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