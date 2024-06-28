Барнаульские автомобилисты обратили внимание на железнодорожный переезд, который повреждает шины

Девушка при переезде пробила сразу два передних колеса. По ее словам, вместе с ней шины прокололи еще две машины.
Жительнице Барнаула посоветовали обратиться в ГИБДД для возмещения материального ущерба.
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В Барнауле пожаловались на трамвайный переезд на перекрестке ул. Попова с ул. Юрина. Дело в том, что он повреждает автомобильные шины.
Девушка при переезде пробила сразу два передних колеса. По ее словам, вместе с ней шины прокололи еще две машины.
Жительнице Барнаула посоветовали обратиться в ГИБДД для возмещения материального ущерба.
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