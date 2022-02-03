Барнаульцы пожаловались на «адок с парковками» из-за магазинов

Житель дома на ул. Балтийская, 39 в Барнауле пожаловались на то, что их лишили возможности припарковать автомобили непосредственно перед домом.

Дело в том, что там с двух торцов находятся два больших магазина, салон красоты и банк.

«Подъехать к дому невозможно даже днем, не говоря уже о ночи. В добавок ко всему в сентябре 2021 года возле магазина „Мария Ра“ установили знаки „Стоянка запрещена с 24.00 до 7.00“. Тем самым лишили жителей дома места для парковки автомобиля», — сообщил в паблике Barnaul22 один из автовладельцев, у которого ночью эвакуировали машину.

Комментарий под постом оставил экс-кандидат в мэры Барнаула Алексей Шипунов.

«Да, там адок с парковками. Жителям дома бы собраться и поставить шлагбаум хотя бы при заезде во внутренний двор. А вообще нужно давно уже делать платные парковки, многим это не нравится, но без них ничего не изменится», — считает он.

Ранее барнаульцы пожаловались на заброшенную стройку, где еще десять лет назад вырыли котлован под возведение 12-этажного многоквартирного дома.