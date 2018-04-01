Большегрузам запретили ездить по алтайским трассам без разрешения

С 1 по 30 апреля в Алтайском крае начали действовать ограничения на дорогах. Грузовыи автомобилям с нагрузкой на ось более 6 тонн запрещено ездить по трассам регионального и межмуниципального значения без специального разрешения "Алтайавтодора".
Ограничение ввели из-за необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог в связи с сезонными неблагоприятными природно-климатическими условиями, сообщает краевой минстройтранс.
На дорогах региона установили соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения их демонтируют.
Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
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