«Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Члены Алтайского краевого отделения Русского географического общества, ученые и активисты ударили автопробегом по дорогам Алтайского края. За три дня колонна из восьми экипажей проехала более 2 тыс. км и посетила самые отдаленные населенные пункты региона. О «медвежьих углах», пограничниках, праздновании Дня рождения Федора Достоевского и, конечно, удивительных людях читайте в репортаже altapress.ru с места незабываемых событий.

Пора в путь-дорогу

Автопробег приурочили к 250-летию путешествия Петра Симона Паласа по Алтаю и 200-летнему юбилею Федора Достоевского.

Судьба русского классика тесно сплелась с Алтайским краем, по которому не раз путешествовал. Барнаул он недолюбливал, да и в целом очень скучал по столице дореволюционной России, а вот Змеиногорск подарил ему спутницу жизни — Марию Исаеву. За будущей женой писатель отправился из Семипалатинска (Казахстан) через Локтевский район к «горе Змеевой». Маршрут проходил по тракту Барнаул — Локоть — Семипалатинск.

Автопробег повторил легендарный маршрут. Для нас он начался недалеко от российско-казахстанской границы — в селе Новенькое. Сюда мы добрались, отмотав сотни километров от штаб-квартиры Алтайского краевого отделения РГО в Барнауле.

Ирина Архипова. Алтайское краевое отделение РГО.

В «голове» автоколонны со знаменем автопробега — серый Land Cruiser Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Мощный «прадик» вел руководитель экспедиционного центра АКО РГО Валентин Смирнов, место штурмана традиционно занято его супругой, руководителем АКО РГО Ириной Архиповой.

«Марсианские» хроники автопробега

Экипажи автопробега «По сибирским маршрутам Федора Достоевского». Алтайское краевое отделение РГО.

В отличие от современников Достоевского и путешественников Петра Палласа и Петра Семенова-Тян-Шанского, мы едем быстро, с комфортом и по ровной федеральной дороге А-322.

От Барнаула до Рубцовска двигаемся по Змеиногорскому тракту, потом через Угловский тракт перебираемся на Веселоярский. По нему ровной автоколонной мчимся практически без остановок до Таможенного поста у границы с Казахстаном. Несмотря на разницу в лошадиных силах, ни один экипаж не отстает.

Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс».

Удивили таможенники — бравые ребята в зеленой форме привычно проверяют паспорта и с улыбкой желают хорошего пути.

Наш маршрут сходит с асфальтированного тракта на гравийку, а потом и проселочную дорогу, ведущую к Неверовскому карьеру. Здесь нас ждут великолепные виды на «марсианские» скалы, крутые спуски и подъемы, а также прозрачные искусственные озера в карьерных провалах.

Озера Неверовского карьера. «Алтапресс». Озера Неверовского карьера. «Алтапресс». Озера Неверовского карьера. «Алтапресс».

Начиная с 60-х годов прошлого века и вплоть до 90-х, здесь добывали мрамор. Возраст ценных пород относят к силурскому и раннему девонскому периодам. Об этом уже на месте рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор Анатолий Гусев.

На Неверовском карьере. Алтайское краевое отделение РГО. На Неверовском карьере. Алтайское краевое отделение РГО. Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс». Окрестности Неверовского карьера. «Алтапресс».

Он поясняет, что примерно 420−430 млн лет назад на месте карьера был океанический бассейн, где водились различные организмы, характерные для экваториальных областей и копился известковый ил. В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки мшанок, кораллов, брахиапод.

В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки. «Алтапресс». В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки. «Алтапресс». В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки. «Алтапресс». В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки. «Алтапресс». В окаменевших породах до сих пор можно найти палеонтологические ископаемые останки. «Алтапресс».

Кстати, окружающие скальные выходы словно раскрашены в красный, оранжевый, фиолетовый цвета. Кажется, будто ты в районе Кызыл-Чина — знаменитого «Марса». На самом деле ни горно-алтайский, ни локтевский пейзаж к космосу не имеет отношения: разноцветье — это следы минералов, преимущественно железа. Такого же наследия доисторических эпох.

Топчемся по истории

Древний курган раннего железного века у села Устьянка. «Алтапресс».

С «языком на плече» от пешей экскурсии, рассаживаемся по машинам, чтобы успеть до заката на древний курган раннего железного века у села Устьянка. Он находится в середине поля и до сих пор не раскопан. Холм густо зарос курильским чаем, а вокруг него — борозды широкой пашни.

Памятник Устьянка-2 был открыт известным археологом Петром Шульгой. Именно он в 1995 году откопал алтайского «Золотого человека» неподалеку от поселков Сельский путь и Ремовский. Археологи до сих пор прячут беспрецедентную находку и не выставляют на всеобщее обозрение.

Древний курган раннего железного века у села Устьянка. Алтайское краевое отделение РГО.

Кстати, в автопробеге с нами едет учитель истории из Поспелихинской школы, краевед Александра Гончарова. Сейчас она на заслуженном отдыхе, пишет книги и много путешествует. В 90-х годах она часто ездила со школьниками на археологические раскопки. Волею судеб она оказалась в числе счастливчиков, откопавших алтайского «Золотого человека».

Алтайский Салгаду и краевед-затейник

Палаточный лагерь на берегу Алея. Алтайское краевое отделение РГО.

После экскурсии, проведенной историком Ольгой Филипповой, спешим на место ночной стоянки на берегу Алея. Палаточный лагерь разбиваем в высокой траве заброшенного школьного стадиона в Устьянке. Здесь нас навещает местная знаменитость — алтайский Салгаду.

Юрий Квасов, как и знаменитый бразильский фотограф-документалист, уже 16 лет сажает лес. У него есть питомник для зеленого молодняка и 5 га уже высаженных деревьев, среди которых кедры, сосны, лиственницы, ели, пихты и дубы.

Важный гость палаточного лагеря на берегу Алея — Юрий Квасов. Алтайское краевое отделение РГО. Важный гость палаточного лагеря на берегу Алея — Юрий Квасов. Алтайское краевое отделение РГО.

Утром снова в путь. На этот раз он пролегает через Горняк в село Новенькое. Его мы проезжаем «вскользь» и сразу направляемся на берег озера Новенского. Там уже собрались сельчане, активисты и школьники из Новенького и соседних населенных пунктов.

Праздник , посвященный 200-летию Федора Достоевского на берегу озера Новенское. «Алтапресс». Теплая встреча участников автопробега. «Алтапресс». Автомобили участников автопробега и местных жителей «отдыхают» в чистом поле. «Алтапресс». Праздник , посвященный 200-летию Федора Достоевского на берегу озера Новенское. «Алтапресс». Уютное место для чаепития и небольшая выставка , посвященная Федору Достоевскому. «Алтапресс». На берегу озера Новенского. «Алтапресс».

Автоколонну с хлебом-солью встречают художник, краевед Владимир Карташев и его супруга. Они основательно подготовились к приезду участников автоколонны — поставили декорации зимовья с настоящими плетенью и самоваром. Где-то здесь стояло настоящее зимовье, где останавливались знаменитые путешественники и сам Достоевский.

Владимир Карташев и его супруга. «Алтапресс».

Супруги нарядились соответственно случаю. Например, Владимир важно расхаживает в вышитой косоворотке, которой почти полтора века и шароварах, заправленных в кирзовые сапоги. Он заведует местным музеем, куда регулярно приезжают гости из краевой столицы.

Большой праздник , посвященный юбилею Федора Достоевского , неподалеку от села Устьянка. Алтайское краевое отделение РГО.

Здесь был Достоевский

Именно Карташев сделал своими руками верстовой столб. Его установка в поле неподалеку от озера Новенское стала кульминацией праздника. Так жители села увековечили память о Федоре Достоевском, приурочив знаковое событие к 200-летнему юбилею писателя.

Установка верстового столба. Алтайское краевое отделение РГО. Установка верстового столба. Алтайское краевое отделение РГО. Установка верстового столба. Алтайское краевое отделение РГО.

После теплого приема, устроенного жителями села Новенькое, душистого «чая Достоевского» на травах и установки верстового столба едем дальше. Но историческое место не хочет отпускать гостей.

На проселочной дороге натыкаемся на песчаную ловушку. Высокие полноприводные внедорожники проскакивают, не заметив преграды, а две «пузотерки» — наша Skoda и старенькая Suzuki — глубоко вязнут. Нас по очереди берут на буксир и аккуратно вытаскивают из плена. Все вместе смеемся: вот ведь угораздило!

Назад едем, осматривая достопримечательности села. Жаль, часть из них — заброшенные административные здания.

Заброшенное административное здание в селе Новенькое. «Алтапресс». Мозаика на фасаде заброшенного административного здания в селе Новенькое. «Алтапресс». Мозаика на фасаде заброшенного административного здания в селе Новенькое. «Алтапресс».

По дороге успеваем заглянуть в одно из них. Внутри пустота и запустенье. Обойдя захламленные помещения дома, никого не встречаем, но в какой-то момент начинают хлопать двери наверху. Что это — порывы ветра или призраки прошлого?

Уезжаем заинтригованные. Впереди — дорога на село Локоть. От Новенького к нему ведет несколько километров настоящей стиральной доски. Зубодробильный аттракцион запомним не только мы, но и подвеска нашей «пузотерки». Не беда, выезжаем на ровную дорогу.

В Локте нас уже заждались. Из-за непростой дороги немного отстаем от графика. Здесь нас встречают «горные инженеры». Гостям приготовили фуршет и небольшую концертную программу.

Локтевский рудник и каменоломни черного порфира. «Алтапресс». Локтевский рудник и каменоломни черного порфира. «Алтапресс». Локтевский рудник и каменоломни черного порфира. «Алтапресс».

Едем осматривать местные достопримечательности. Главная и них — Локтевский рудник и каменоломни черного порфира, сохранившиеся с XVIII века. Кроме порфира здесь обрабатывали устьянскую яшму. Мало кто знает, но дореволюционное предприятие начало работать задолго до знаменитого Колыванского камнерезного завода.

Конец пути , но не конец истории

Родник «Серебряный ключ» в Локтевском районе. Алтайское краевое отделение РГО.

Путешествие продолжается. Въезжаем в село Покровку. Здесь для нас подготовили большой праздничный концерт и литературную гостиную «Страницы сибирского пути Достоевского».

Ночуем здесь же, в палатках. Едва проснувшись отправляемся на Гилевское водохранилище. Дальше маршрут виляет в сторону Змеиногорска. В городе нас ведут на экскурсию по самым знаковым местам, в том числе к Дому горных инженеров, где бывал сам Федор Достоевский.

Большой концерт. Алтайское краевое отделение РГО.

Уставшие от долгого путешествия, моря эмоций и пары тысяч намотанных километров по алтайским дорогам, едем домой. Наш маршрут завершается в Барнауле. А вот путешествие знамени автопробега только начинается. Его передают сотрудникам музея Достоевского из Новокузнецка, ведь празднование юбилея русского классика продолжается.