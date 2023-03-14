14 марта
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Автоновости

Что за автомобиль из США в идеальном состоянии продают в Барнауле за 900 тыс. рублей

Автомобиль Volvo XC90, 2004 продают в Барнауле в идеальном состоянии. Хозяин опубликовал объявление на drom.ru.

Продажа Volvo XC90, 2004 год в Барнауле.
Продажа Volvo XC90, 2004 год в Барнауле.
drom.ru.

Как написано в объявлении, хозяин у авто один. Его пригнали из США 14 лет назад. Пробег у Volvo — 136,5 миль.

Кузов авто в идеальном состоянии. Техническая часть обслуживалась своевременно оригинальными запчастями.

Недавно заменили ремень ГРМ, ролики, сальники.

Салон из кожи, в нем семь мст в отличном состоянии. Электрическая часть без нареканий и каких-либо ошибок. Полный комплект ключей зажигания и заводской документации. Два комплекта резины: зима, лето.

Ранее мы писали об авто из золота, которое продают в России за 229 млн рублей.

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