Что за автомобиль с тремя печками и мини-баром продают за полмиллиона рублей

Lincoln Town Car 2003 года выпуска продают за 460 тыс. рублей в Староалейском. В нем есть все необходимое для того, чтобы устроить вечеринку. Объявление размещено на Drom.ru.

Lincoln Town Car 2003 года выпуска за 460 тыс. рублей

Lincoln Town Car — автомобиль для праздника. Он девять метров в длину и в нем может поместиться 11 человек. Для них есть удобные кожаные кресла и яркая подсветка.

Чтобы было нескучно, пассажиры могут выпить из мини-бара, посмотреть телевизор и спеть песни в караоке — не зря в салоне две магнитолы.

Если станет холодно — в автомобиле есть три печки. А если жарко — кондиционер.

У Lincoln Town Car бензиновый двигатель на 4,6 л, автоматическая коробка передач и 242 лошадиных сил.

Он видел не одну свадьбу и прокатил немало веселых гостей — с пробегом в 204 тыс. км.

В подарок продавец отдаст украшения для мероприятий и зимнюю резину Nokian.