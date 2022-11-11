11 ноября
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Автоновости

Что за автомобиль с тремя печками и мини-баром продают за полмиллиона рублей

Lincoln Town Car 2003 года выпуска продают за 460 тыс. рублей в Староалейском. В нем есть все необходимое для того, чтобы устроить вечеринку. Объявление размещено на Drom.ru.

Lincoln Town Car 2003 года выпуска за 460 тыс. рублей
Lincoln Town Car 2003 года выпуска за 460 тыс. рублей
Drom.ru

Lincoln Town Car — автомобиль для праздника. Он девять метров в длину и в нем может поместиться 11 человек. Для них есть удобные кожаные кресла и яркая подсветка.

Чтобы было нескучно, пассажиры могут выпить из мини-бара, посмотреть телевизор и спеть песни в караоке — не зря в салоне две магнитолы.

Если станет холодно — в автомобиле есть три печки. А если жарко — кондиционер.

У Lincoln Town Car бензиновый двигатель на 4,6 л, автоматическая коробка передач и 242 лошадиных сил.

Он видел не одну свадьбу и прокатил немало веселых гостей — с пробегом в 204 тыс. км.

В подарок продавец отдаст украшения для мероприятий и зимнюю резину Nokian.

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