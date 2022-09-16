17 сентября
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Автоновости

Что за легенда японского автопрома продается за 1,3 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 1988 года выпуска продается за 1,3 млн рублей в Барнауле. Дополнительно владелец усилил японский рарирет. Объявление размещено на drom.ru.

Toyota Land Cruiser, 1988 год
Toyota Land Cruiser, 1988 год
Drom.ru

Этот джип признан одним из лучших в мире автомобилей. В отличие от своих предшественников, он дольше всех продержался на рынке. «Путешествия на таком авто интересны и удобны», — обещает продавец.

Дизайн Toyota Land Cruiser угловатый. У автомобиля долговечная и прочная конструкция с жесткими осями. Кузов — белый.

Дополнительно владелец установил шноркель, еще один топливный бак на 150 л и ручную систему для переключения между баками. А также качественную музыкальную систему JVC и второй ряд пассажирских сидений. Закупил с японского аукциона мосты и системы блокировки.

На автомобиле стоят колеса 33 дюймов летом (SIMEX JUNGLE TREKKER), а зимой — (Cooper Discoverer) на алюминиевых дисках. Рама автомобиля, дно и скрытые полости обработаны антикорозийным материалом Wurth.

«Общее состояние — близко к идеалу. Машина иногда использовалась по назначению. В нее вложено много», — рассказывает продавец в объявлении.

Автомобиль имеет дизельный двигатель на 3,4 л, механическую коробку передач и 98 лошадиных сил. Его пробег — 326 тыс. км.

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