24 ноября
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Автоновости

Что за зеленого «монстра» продают за 18,4 млн рублей в Барнауле

Ярко-зеленый Mercedes-Benz AMG GT 2021 года выпуска продают за 18,4 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито.

Mercedes-Benz AMG GT за 18,4 млн рублей
Mercedes-Benz AMG GT за 18,4 млн рублей
Авито

Mercedes-Benz привлекает взгляд ярким цветом и красивой обтекаемой формой кузова. В похожем цвете у нас уже был внедорожник Jeep Wrangler.

Салон отделан кожей и тканью. Внутри установлен бортовой компьютер. В него встроен JPS, камера заднего вида для парковки, аудиосистема. Бортовую панель украсили подсветкой.

Такую модель выпускают в виде внедорожника, кабриолета и купе.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, коробка передач — робот. По паспорту, он расходует 12 л в городе и 7.6 л на трассе.

Мощность модифицированного Mercedes-Benz — 585 лошадиных сил. Он разгоняется всего за 4 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

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