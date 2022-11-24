Что за зеленого «монстра» продают за 18,4 млн рублей в Барнауле

Ярко-зеленый Mercedes-Benz AMG GT 2021 года выпуска продают за 18,4 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито .

Mercedes-Benz привлекает взгляд ярким цветом и красивой обтекаемой формой кузова. В похожем цвете у нас уже был внедорожник Jeep Wrangler.

Салон отделан кожей и тканью. Внутри установлен бортовой компьютер. В него встроен JPS, камера заднего вида для парковки, аудиосистема. Бортовую панель украсили подсветкой.

Такую модель выпускают в виде внедорожника, кабриолета и купе.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, коробка передач — робот. По паспорту, он расходует 12 л в городе и 7.6 л на трассе.

Мощность модифицированного Mercedes-Benz — 585 лошадиных сил. Он разгоняется всего за 4 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.