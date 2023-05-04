Чувственная спортивность. Hyundai Tucson продают за 3,3 млн рублей в Барнауле

Hyundai Tucson 2022 года выпуска продают за 3,3 млн рублей в Барнауле. Его стиль называют «Чувственная спортивность».

Элегантный кроссовер продают за 3,3 млн рублей в Барнауле

Дизайн Hyundai Tucson сочетает в себе элегантность, динамичность и спортивность. Все это подчеркнуто хитрыми сплетениями ломанных линий.

Перед автомобиля украшают фары и решетка радиатора, которые визуально объединены в T-образную композицию. Привлекает внимание сложная трехмерная сетка решетки и заступающие в ее пределы светодиодные дневные ходовые огни.

Салон отделан темно-серой кожей. Впереди установлена сенсорная панель климатической установки и плоский цифровой щиток. А также два дисплея, чья диагональ составляет 10,25 дюйма.

У Hyundai Tucson дизельный двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 186 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 9 секунд, его максимальная скорость — 201 км/ч.