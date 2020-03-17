Чуйский тракт сделают четырехполосным за два миллиарда рублей

В Алтайском крае туристический Чуйский тракт отремонтируют за два миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета, сообщают «Вести Алтай».

Всего реконструируют 60 км дороги.

Самой затратной частью станет расширение тракта. Так, от Новоалтайска до Бийска в оба направления появится четвертая полоса. За сутки в турсезон там проезжают более 22 тысяч машин.

Столько же полос появится при въезде в Бийск со стороны Барнаула. В Троицком районе третью полосу сделают специально для большегрузов.

Все участки сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.