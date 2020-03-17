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Автоновости

Чуйский тракт сделают четырехполосным за два миллиарда рублей

В Алтайском крае туристический Чуйский тракт отремонтируют за два миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета, сообщают «Вести Алтай».

Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
ФКУ Упрдор "Алтай"

Всего реконструируют 60 км дороги.

Самой затратной частью станет расширение тракта. Так, от Новоалтайска до Бийска в оба направления появится четвертая полоса. За сутки в турсезон там проезжают более 22 тысяч машин.

Столько же полос появится при въезде в Бийск со стороны Барнаула. В Троицком районе третью полосу сделают специально для большегрузов.

Все участки сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.

«В Тальменском районе в прошлом году ввели участок с мостом через реку Чумыш. От границы с Новосибирской областью до начала этого участка сейчас две полосы, будем проектировать четыре полосы. Также за Бийском четырёхполосная есть дорога 20 километров. Сразу за ней будет ещё 10 километров. Начать строительно-монтажные работы на этих объектах планируем в следующем году», — рассказал журналистам главный инженер управления федеральных дорог «Алтай» Сергей Рубаненко.

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