Чуйский тракт сделают четырехполосным за два миллиарда рублей

Всего реконструируют 60 км дороги.
Самой затратной частью станет расширение тракта. Так, от Новоалтайска до Бийска в оба направления появится четвертая полоса. За сутки в турсезон там проезжают более 22 тысяч машин.
Столько же полос появится при въезде в Бийск со стороны Барнаула. В Троицком районе третью полосу сделают специально для большегрузов.
Все участки сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.
«В Тальменском районе в прошлом году ввели участок с мостом через реку Чумыш. От границы с Новосибирской областью до начала этого участка сейчас две полосы, будем проектировать четыре полосы. Также за Бийском четырёхполосная есть дорога 20 километров. Сразу за ней будет ещё 10 километров. Начать строительно-монтажные работы на этих объектах планируем в следующем году», — рассказал журналистам главный инженер управления федеральных дорог «Алтай» Сергей Рубаненко.