Депутат предложил ОСАГО увязать с репутацией водителя

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что добросовестный автовладелец должен платить меньше за полис ОСАГО, а недобросовестный — больше.

Осуществлять «контроль за справедливостью в этом вопросе» Аксаков предложил Банку России, сообщает РИА Новости.

Большинство автомобилистов в стране ездят добросовестно, не попадая в аварии, но платят за страховку при этом «столько же, сколько те, кто постоянно в нарушениях, постоянно в ДТП», отметил депутат.

По словам Аксакова, эта логика ведет к тому, что добросовестные законопослушные водители фактически оплачивают «недобросовестные действия» других автомобилистов на дорогах из собственного кармана.

«Вопрос о том, чтобы сделать более справедливой систему оплаты полисов, стоит на повестке. Важно, чтобы Центральный банк жестко контролировал, чтобы так не было, что страховые компании повысили тариф, пользуясь более широким коридором, но при этом снижение тарифов для добросовестных автовладельцев не произойдет», — считает Аксаков.

Жалобы от граждан

Он сообщил коллегам-депутатам, что от граждан поступает много жалоб на проблемы с заключением договоров ОСАГО даже в электронном виде и отказом от их заключения, а также навязыванием дополнительных услуг.

«Разными ухищрениями, способами страховые организации уходят от заключения договоров, создают проблемы автовладельцам. Естественно, мы хотели бы эту проблему конкретно урегулировать», — заявил глава комитета по финрынку.

В качестве решения Аксаков предложил заключать все страховые договоры с аудио- и видеофиксацей переговорного процесса. «Причем если аппаратура будет некачественная, чтобы дать информацию о проведенном переговоре, то действия страховой компании считать не в пользу этой компании. Вопрос требует дискуссии, но предложение, на мой взгляд интересное, и оно вполне могло бы помочь навести порядок», — подытожил Аксаков, пишет polit.ru.