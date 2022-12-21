21 декабря
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Автоновости

Для уборки снега. Парковку запретят на нескольких улицах Барнаула

Парковку запретят на нескольких улицах Барнаула для уборки снега, сообщают в городской мэрии.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Анна Зайкова

Стоянку запретят на четырех улицах. В мэрии уточняют, что с 12 января 2023 года там начнут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие парковку.

Водителей просят отнестись с понимание и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Стоянку ограничат на:

  • ул. Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 на ул. Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;
  • четной и нечетной стороне ул. 10-й Западной (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) — с 21:00 до 06:00;
  • ул. Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;
  • ул. Северо-Западной (от пр. Ленина до пр. Калинина).

Ранее стоянку ограничили еще на нескольких барнаульских улицах.

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