Для уборки снега. Парковку запретят на нескольких улицах Барнаула

Стоянку запретят на четырех улицах. В мэрии уточняют, что с 12 января 2023 года там начнут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие парковку.
Водителей просят отнестись с понимание и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Стоянку ограничат на:
- ул. Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 на ул. Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;
- четной и нечетной стороне ул. 10-й Западной (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) — с 21:00 до 06:00;
- ул. Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;
- ул. Северо-Западной (от пр. Ленина до пр. Калинина).
Ранее стоянку ограничили еще на нескольких барнаульских улицах.
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