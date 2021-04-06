6 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Дороже на 60% может стать ОСАГО для таксистов

Для водителей такси полисы ОСАГО могут подорожать на 60%. Минфин и ЦБ РФ обсуждают пересмотр тарифов, сообщает «Коммерсантъ».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Дело в том, что уровень выплат по ДТП с участием такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Для того, чтобы выровнять убыточность по данному сегменту, страховые компании предлагают повысить тарифы по меньшей мере на 60%.

Средняя частота ДТП в сегменте такси составляет 31% в год, сообщили эксперты. Это означает, что примерно треть таксистов, которые в настоящее время ездят по российским дорогам, в течение года станут участниками дорожных происшествий. В то же время средняя частота аварий легковых автомобилей физлиц составляет всего 4,3%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) идею повышения тарифов поддерживают, пишет News.ru. Там полагают, что это заставит автопарки внимательнее относиться к отбору как водителей, так и транспорта.

Ранее сообщалось, что цены на такси в России могут синхронно вырасти на 5−10% из-за подорожавшего топлива. Также бийские таксисты объявляли забастовку из-за низких тарифов. После этого в сервисе «Максим» отметили, что большинство водителей понимают, что повышение цен на поездки сделает только хуже.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость