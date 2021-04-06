Дороже на 60% может стать ОСАГО для таксистов

Для водителей такси полисы ОСАГО могут подорожать на 60%. Минфин и ЦБ РФ обсуждают пересмотр тарифов, сообщает «Коммерсантъ».

Дело в том, что уровень выплат по ДТП с участием такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Для того, чтобы выровнять убыточность по данному сегменту, страховые компании предлагают повысить тарифы по меньшей мере на 60%.

Средняя частота ДТП в сегменте такси составляет 31% в год, сообщили эксперты. Это означает, что примерно треть таксистов, которые в настоящее время ездят по российским дорогам, в течение года станут участниками дорожных происшествий. В то же время средняя частота аварий легковых автомобилей физлиц составляет всего 4,3%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) идею повышения тарифов поддерживают, пишет News.ru. Там полагают, что это заставит автопарки внимательнее относиться к отбору как водителей, так и транспорта.

Ранее сообщалось, что цены на такси в России могут синхронно вырасти на 5−10% из-за подорожавшего топлива. Также бийские таксисты объявляли забастовку из-за низких тарифов. После этого в сервисе «Максим» отметили, что большинство водителей понимают, что повышение цен на поездки сделает только хуже.