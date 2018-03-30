Автоновости

Дорожники спасли от полного затопления два села в Алтайском крае

Сегодня, 07:34.
Автоновости

Две бригады дорожников всю ночь с 26 на 27 марта подсыпали плотину на реке Выдриха в Краснощековском районе. Ее размывали паводковые воды. Если бы не дорожники, миллион кубометров воды обрушился бы сразу на два села — Маралиху и Усть-Козлуху, рассказал замминистра строительства, траспорта и ЖКХ по Алтайскому краю Дмитрий Коровин.

Паводок в Краснощеково.
Паводок в Краснощеково. Фото : krasnoschekovo.ru.

Бригада Василия Кривошейцева из "Южного ДСУ" работала на плотине в районе села Новошипуново. В их распоряжении были трактор, экскаватор и четыре "КАМАЗа". На противоположной части сооружения со стороны Алешихи дамбу экстренно подсыпала бригада Александр Шершнева с шестью грузовиками, двумя тракторами и грейдером.

Дорожники подсыпают дамбу в районе села Алешиха.
Дорожники подсыпают дамбу в районе села Алешиха

"Ситуация была катастрофическая, 50 сантиметров – и вода пошла бы через дамбу", - рассказал телекомпании "Вести Алтай" местный житель Александр Медведев.

Александр Медведев,
житель Краснощековского района:

— Если бы пруд не удержали, была бы катастрофическая ситуация, село Усть-Козлуху смыло бы с лица земли, село Маралиха также пострадало бы, и дальше бы вся эта масса огромная воды шла бы ниже по течению, что создавало бы реальную угрозу жизни людей. 

В общей сложности 20 человек смогли ликвидировать опасность. Краевые власти намерен представить их к награде.

Дмитрий Коровин,
замминистра строительства, траспорта и ЖКХ по Алтайскому краю:

— Дорожники приходят на помощь во всех бедах в муниципалитетах. Они работают круглосуточно, и их рабочие процессы иногда напоминают подвиг.

Напомним, с 24 марта Алтайский край продолжает бороться с первой волной паводка. Местами уровень воды уже превысил рекордные отметки страшного наводнения 2014 года. Более того, вода пришла в те села, где никогда не знали о такой беде.

До конца недели в предгорных территориях Алтайского края вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. За три дня может выпасть до половины месячной нормы. Это значит, что ситуация с паводком вновь может усугубиться, а напряженность может сохраниться до середины лета. Следите за развитием ситуации в нашей онлайн трансляции.

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