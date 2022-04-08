Три участка автодорог закрыли на Алтае из-за подъема рек

В Алтайском крае продолжаются разливы рек. По последним данным, перекрыто три участка автодорог.

С 12:00 8 апреля закрыли проезд по посту к поселку Лучевой (4 км) в Косихинском районе. Поднялась вода в реке Лосиха.

Альтернативный проезд отсутствует, дежурит техника высокой проходимости КГКУ «Алтайавтодор», сообщили в краевой ГИБДД.

Также с 10:00 8 апреля из-за роста уровня воды в реке Иша в Красногорском районе закрыли два участка:

Н-2003 «Красногорское — Карагайка — Ивановка» ( с 12 по 13 км , между селами Карагайка и Ивановка),

с 12 по 13 км между селами Карагайка и Ивановка), Н-2006 «Старая Суртайка — Новая Суртайка» ( с 4 по 5 км , между селами Старая Суртайка и Новая Суртайка).

Альтернативный проезд также отсутствует.

Ранее глава МЧС в Алтайском крае рассказал, ждут ли регион весенние напасти.