Три участка автодорог закрыли на Алтае из-за подъема рек

С 12:00 8 апреля закрыли проезд по посту к поселку Лучевой (4 км) в Косихинском районе. Поднялась вода в реке Лосиха.
Альтернативный проезд отсутствует, дежурит техника высокой проходимости КГКУ «Алтайавтодор», сообщили в краевой ГИБДД.
Также с 10:00 8 апреля из-за роста уровня воды в реке Иша в Красногорском районе закрыли два участка:
- Н-2003 «Красногорское — Карагайка — Ивановка» (с 12 по 13 км, между селами Карагайка и Ивановка),
- Н-2006 «Старая Суртайка — Новая Суртайка» (с 4 по 5 км, между селами Старая Суртайка и Новая Суртайка).
Альтернативный проезд также отсутствует.
Ранее глава МЧС в Алтайском крае рассказал, ждут ли регион весенние напасти.