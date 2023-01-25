Две алтайские дороги перекрыли из-за сильного ветра и низовой метели

Перекрыли следующие участки:
- К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска протяженностью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
- К-09 (от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяженностью 105 км).
На региональной трассе наблюдают сильный порывистый ветер и низовую метель. Отмечают отсутствие видимости.
Ранее алтайский гидрометцентр предупредил, что 26 и 27 января порывы ветра могут усилиться до 9−14 м/с в Алтайском крае 26−27 января. Местами — до 17−22 м/с. Также ожидаются метели и сильный снег.
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