Две алтайские дороги перекрыли из-за сильного ветра и низовой метели

Две дороги регионального значения перекрыли в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Алтайавтодор .

Перекрыли следующие участки:

К-03 ( от Змеиногорска до Рубцовска протяженностью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;

от Змеиногорска до Рубцовска протяженностью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов; К-09 ( от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяженностью 105 км).

На региональной трассе наблюдают сильный порывистый ветер и низовую метель. Отмечают отсутствие видимости.

Ранее алтайский гидрометцентр предупредил, что 26 и 27 января порывы ветра могут усилиться до 9−14 м/с в Алтайском крае 26−27 января. Местами — до 17−22 м/с. Также ожидаются метели и сильный снег.