25 января
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Автоновости

Две алтайские дороги перекрыли из-за сильного ветра и низовой метели

Две дороги регионального значения перекрыли в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Алтайавтодор.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Перекрыли следующие участки:

  • К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска протяженностью 71 км) в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
  • К-09 (от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан протяженностью 105 км).

На региональной трассе наблюдают сильный порывистый ветер и низовую метель. Отмечают отсутствие видимости.

Ранее алтайский гидрометцентр предупредил, что 26 и 27 января порывы ветра могут усилиться до 9−14 м/с в Алтайском крае 26−27 января. Местами — до 17−22 м/с. Также ожидаются метели и сильный снег.

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