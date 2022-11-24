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Автоновости

Движение по Старому мосту в Барнауле снова открыли

Движение транспортных средств через Коммунальный мост через реку Обь в Барнауле открыто в обоих направлениях. Об этом заявили в городской ГИБДД.

Сломанный ограничитель на Старом мосту
Сломанный ограничитель на Старом мосту
Барнаул 22

«Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с просьбой строгого соблюдения требований Правил дорожного движения!» — добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 23 ноября «настойчивый» водитель сломал ограничитель на Старом мосту.

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