Эксперты предложили простой способ быстро охладить руль и сиденья в автомобиле. Об этом пишет издание «БелНовости».

Нужно намочить полотенце водой, лучше всего с помощью бутылки с распылителем, чтобы жидкость распределилась равномерно. Затем следует протереть нагретые поверхности влажным полотенцем — благодаря испарению влаги температура руля и сидений быстро снизится.

Эксперты также отмечают, что вместо полотенца можно использовать специальные влажные салфетки для ухода за салоном автомобиля, чтобы избежать появления разводов.

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