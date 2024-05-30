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Автоновости

Эксперт назвал способ быстро охладить руль и сиденья авто

Эксперты предложили простой способ быстро охладить руль и сиденья в автомобиле. Об этом пишет издание «БелНовости».

Нужно намочить полотенце водой, лучше всего с помощью бутылки с распылителем, чтобы жидкость распределилась равномерно. Затем следует протереть нагретые поверхности влажным полотенцем — благодаря испарению влаги температура руля и сидений быстро снизится.

Эксперты также отмечают, что вместо полотенца можно использовать специальные влажные салфетки для ухода за салоном автомобиля, чтобы избежать появления разводов.

Ранее сообщалось, что altapress.ru оценил военный джип, который переделали в «гонку».

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