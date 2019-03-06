Почему на Алтае стало небезопасно в транспорте, а в селах стали чаще погибать на дорогах

Неправильная система оплаты труда водителей автобусов сказывается на безопасности пассажиров, а сокращения в ГИБДД способствовали резкому росту числа тяжких ДТП на сельских территориях Алтайского края. Так считает Александр Боровиков, главный инженер барнаульского научно-технического центра «Дорожные Технологии».

3 причины роста аварийности в селах

Александр Боровиков,

главный инженер барнаульского научно-технического центра «Дорожные Технологии»:

То, что выросла аварийность на сельских территориях — это не удивительно. Во-первых, там тоже растет число личного транспорта. Во-вторых, повсеместно идет сокращение сотрудников ГИДД. Во многих районных центрах отделения полиции (и ГИБДД в том числе) объединяют в межмуниципальные отделы в более крупных райцентрах. В остальных районах остается один экипаж, а в некоторых и вовсе ни одного.

Третий фактор, по мнению Боровикова, на безопасность дорожного движения в муниципалитетах практически не выделяют средств. «С Бийском и Рубцовском примерно та же ситуация. Они только в этом году получили более-менее серьезные средства на дороги», — говорит эксперт.

Например, в 2018 году в райцентрах Алтайского края число аварий с пострадавшими выросло на 37%. В них погибли 15 человек (это +275% к показателю 2017-го), еще 54 получили ранения (на 55% больше, чем годом ранее).

В остальных деревнях статистика также неутешительная: 244 ДТП с пострадавшими за год (+26%):

погибших — 28 ( +100%);

+100%); пострадавших — 318 ( +50%).

Автомобили под снегом. Анна Зайкова

В городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек (Бийск и Рубцовск) также выросли показатели аварийности:

ДТП с пострадавшими — 159 ( +15%);

+15%); погибших — 13 ( +44%);

+44%); раненых — 179 ( +16%).

Кого винить в большом числе ДТП с велосипедистами

Эксперт прокомментировал и другие тревожные тенденции на дорогах Алтайского края. Например, в росте числа аварий с велосипедистами он винит отсутствие инфраструктуры и низкую культуру самих любителей крутить педали.

Боровиков отмечает: мало кто показывает жестами свои маневры на перекрестках, как это предписано ПДД. Помимо этого через пешеходные переходы велосипедисты часто проезжают на большой скорости, а не переходят спешившись, как это положено. Это и провоцирует ДТП.

Опасный обгон автобуса на трассе Барнаул-Бийск vk.com/incident 22

Почему в автобусах стало опаснее

Также специалист объяснил, почему в Алтайском крае увеличилось число аварий по вине водителей общественного транспорта. Александр Боровиков видит корень проблемы в том, что водители малых автобусов зависимы от «плана» выручки.

Александр Боровиков,

главный инженер барнаульского научно-технического центра «Дорожные Технологии»:

Чтобы исправить ситуацию, необходимо создавать комфортные условия движения для общественного транспорта и изменить принципы оплаты труда водителей. Она не должна зависеть от количества перевезенных пассажиров. Водитель должен получать зарплату за пройденные километры в установленное расписание, как это сделано в европейских странах и в Москве.

Помимо этого, играет свою роль и острый кадровый дефицит из-за тяжелых условий труда и низкой заработной платы. Он вынуждает работодателей на многие нарушения закрывать глаза и не принимать мер к водителям.

Подробнее о том, какие еще тревожные тенденции для Алтайского края показала статистика ГИБДД за 2018 год, читайте в нашей статье «Почему с безопасностью на дорогах Алтая не все так гладко, как рассказали в ГИБДД».