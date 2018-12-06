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Отремонтированные дороги в Барнауле могут снять с гарантии из-за недостатка финансирования

Денег на содержание барнаульских дорог выделяют недостаточно, и из-за этого подрядчики могут снять с гарантии объекты, которые ремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2017—2018 годах. Об этом сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк на заседании краевого правительства.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Михаил Хаустов

Сергей Войтюк,
руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:

Муниципалитетам, участвующим в БКД, нужно не просто сохранение, а увеличению объемов финансирования по текущему содержанию капитально отремонтированных дорог, чтобы минимизировать риски снятия их с гарантий. К сожалению пока мы наблюдаем обратную тенденцию.

Напомним, в 2017 и 2018 годах в Барнауле прошла беспрецедентная ремонтная кампания. В рамках федеральной программы БКД в барнаульскую агломерацию (краевая столица, и трассы в радиусе 50 км, а также Новоалтайск) вложили 2,9 млрд рублей. В Барнауле обновили асфальт на 77 участках — в основном на оживленных магистралях. В результате доля соответствующих нормативам дорог в городе за два года увеличилась с 44 до 64%.

Факт

Гарантия на покрытие на большинстве объектов БКД составляет 5 лет.

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