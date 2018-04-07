Эксперты: на Алтае после неожиданного паводка надо срочно восстановить семь мостов

В Алтайском крае есть семь мостов, которые неотложно нужно восстановить после первой волны паводка. К такому заключению пришли специалисты "Алтайавтодора" и "Алтайиндорпроекта".
Как уточнили в региональном минстройтрансе, речь идет о мостах в селах Алтайское, Маралиха (Чарышский район), Чината и Усть-Козлуха (Краснощековский район), а также три моста через реку Соловьишка в Петропавловском районе.
Специалисты оценят стоимость ремонта, составят сметы и подготовят проекты.
Как сообщили в ведомстве, на краевых дорогах удалось восстановить транспортное сообщение. Пока в некоторых местах – по временной схеме. Ранее не менее 14 сел были отрезаны от цивилизации.
Кроме того, первоочередной ремонт уже сделали на 20 мостах (где не требовалось серьезных работ, как на семи указанных выше объектах).
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