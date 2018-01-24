Эксперты рассказали, почему на Алтае отменяют автобусные рейсы

24 января на маршруты не вышли 183 автобуса из 2,5 тыс. курсирующих между населенными пунктами Алтайского края, пригородами, а также движущихся в другие регионы.
Об этом рассказал директор предприятия "Автовокзал-Пригород" Олег Шпомер. Он управляет диспетчерской, которая в режиме реального времени отслеживает автобусные перевозки на территории Алтайского края.
Решение о выпуске на линию принимает сам перевозчик — все дороги в Алтайском крае открыты, объясняет Дмитрий Коровин, начальник транспортного управления регионального Минстройтранса.
В мороз рейсы отменяют не только потому, что некоторые автобусы просто не удалось завести. По словам Коровина, перевозчики попросту перестраховываются, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье пассажиров и водителя.
Все автобусы оборудованы подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС. При поломке, аварии или другом происшествии диспетчер связывается с водителем, выясняет ситуацию и решает, что делать дальше: пересаживать пассажиров в следующий автобус, вызывать на место экстренные службы или принимать другие меры.
В установившиеся с 21 января морозы диспетчерам несколько раз приходилось помогать водителям и пассажирам. В одном случае на место, где сломался автобус, приезжали сотрудники МЧС и увозили четырех человек в ближайший населенный пункт отогреваться. Были случаи, когда автобус выходил из строя, но в нем было тепло, и пассажиры дожидались подмоги в салоне.
По словам Шпомера, больше двух часов из-за вынужденных остановок на трассах Алтайского края никто не провел и не замерз.
Напомним, в мороз барнаульский автовокзал вынужден отменять до 30% рейсов.
Факт
Утром 24 января в Барнауле было -34 (по данным weather.com). Это холоднее чем, например, ну Чукотке и Магадане.
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