Эксперты рассказали, почему на Алтае отменяют автобусные рейсы

Об этом рассказал директор предприятия "Автовокзал-Пригород" Олег Шпомер. Он управляет диспетчерской, которая в режиме реального времени отслеживает автобусные перевозки на территории Алтайского края.

Решение о выпуске на линию принимает сам перевозчик — все дороги в Алтайском крае открыты, объясняет Дмитрий Коровин, начальник транспортного управления регионального Минстройтранса.

В мороз рейсы отменяют не только потому, что некоторые автобусы просто не удалось завести. По словам Коровина, перевозчики попросту перестраховываются, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье пассажиров и водителя.

Все автобусы оборудованы подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС. При поломке, аварии или другом происшествии диспетчер связывается с водителем, выясняет ситуацию и решает, что делать дальше: пересаживать пассажиров в следующий автобус, вызывать на место экстренные службы или принимать другие меры.

В установившиеся с 21 января морозы диспетчерам несколько раз приходилось помогать водителям и пассажирам. В одном случае на место, где сломался автобус, приезжали сотрудники МЧС и увозили четырех человек в ближайший населенный пункт отогреваться. Были случаи, когда автобус выходил из строя, но в нем было тепло, и пассажиры дожидались подмоги в салоне.

По словам Шпомера, больше двух часов из-за вынужденных остановок на трассах Алтайского края никто не провел и не замерз.

Напомним, в мороз барнаульский автовокзал вынужден отменять до 30% рейсов.

Факт

Утром 24 января в Барнауле было -34 (по данным weather.com). Это холоднее чем, например, ну Чукотке и Магадане.

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