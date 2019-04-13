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Автоновости

Еще в одном районе Алтайского края большегрузы уничтожили дороги

В Новичихинском районе почти невозможно проехать по трассе из райцентра к нескольким деревням — дорога просто убитая. Их-за этого рейсовые автобусы с начала апреля перестали по ним ездить, сообщила местная жительница Анастасия Конюхова в паблике «Барнаул 22».

Дороги в Новичихинском районе. Апрель, 2019 год.
Дороги в Новичихинском районе. Апрель, 2019 год.
Анастасия Конюхова в vk.com/barneos22

По ее словам, в похожем состоянии трасса находится уже три года, и со временем ситуация становится только хуже. Местные опасаются, что когда поднимется вода, она пойдет через трассу и автомобили совсем не смогут здесь проехать.

Люди винят в плохом состоянии дороги водителей груженных лесовозов.

Отметим, что в апреле сообщения о разбитых дорогах приходили и из других, соседних с Новичихинским районами. Например, из Романовского и Волчихинского.

Чтобы сохранить дороги, краевые власти запретили многотонным грузовикам ездить по краевым трассам. Ограничение действует с 10 апреля по 10 мая.

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