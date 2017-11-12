Forbes опубликовал топ-10 самых популярных машин в России

В рейтинг самых популярных у россиян автомобилей Forbes включил сразу четыре машины российского производства. Возглавил топ корейский седан KIA Rio. В октябре дилеры продали 8779 экземпляров данной модели, пишут "Известия".
Второе место занял многолетний лидер продаж LADA Granta с результатом в 8208 автомобилей, на третьей позиции — российский флагман LADA Vesta, который россияне приобрели 6629 раз.
Кроме того в список вошли кроссоверы Hyundai Creta, Renault Duster, LADA Xray, седаны Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan и фургон-универсал LADA Largus.
Россияне традиционно предпочли компактные малолитражки для города и кроссоверы для условий российского бездорожья.
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