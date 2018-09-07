ГИБДД приравняла людей на электросамокатах и гироскутерах к пешеходам

Владельцам электросамокатов, гироскутеров и моноколес запрещено передвигаться по проезжей части. С юридической точки зрения они — пешеходы. Такую позицию изложило ГИБДД в ответ на запрос активиста, передает gazeta.ru.

В ГИБДД сообщили, что пользователей такой техники выделять в отдельную группу участников дорожного движения не собираются, и требовать от них получать водительские удостоверения власти также не планируют.

Григорий Шухман,

специалист в области безопасности движения:

Водителей стали уже доставать эти «пешеходы», несущиеся на огромной скорости по проезжей части. Но при этом по закону водитель в случае ДТП с пешеходом несет ответственность как владелец средства повышенной опасности. Поэтому по ПДД пешеходы и водители разведены — первым тротуары и пешеходные переходы, вторым — проезжая часть. Пешеходы-любители электросамокатов и тому подобного должны понимать, что делать им на проезжей части нечего.

Ранее в ГИБДД по Барнаулу аltapress.ru рассказывали, что ПДД не регламентирует, как пользоваться новыми плодами цивилизации. ГИБДД классифицирует сигвеи, гироскутеры и моноколеса как средства передвижения. Но в категорию транспортных средств они не включены. Это значит, что передвигаться по дорогам общего пользования на них, в отличие от велосипедов, запрещено. Но и по тротуарам следует ездить с такой скоростью, которая позволит при необходимости быстро остановиться и избежать столкновения с кем-либо из людей.