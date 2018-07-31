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На сколько могут оштрафовать пешехода, который не светится в темноте

В темное время суток вне населенных пунктов пешеход обязан иметь световозвращающие элементы на одежде или в виде аксессуаров. Об этом напоминают в ГИБДД по Барнаула. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 500 рублей.

Световозвращающие элементы
Световозвращающие элементы
из открытых источников

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам не пренебрегать этим пунктом ПДД. Полицейские ссылаются на результаты исследований, которые показали: без отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров, а при наличии — со 150 метров. Это дает водителю больше шансов избежать ДТП.

Из сообщения ГИБДД по Барнаулу:

На первый взгляд световозвращатель в виде аксессуара выглядят как игрушка, но его использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает травматизм на дороге в шесть с половиной раз.

Напомним, с марта 2018 года вступил в силу новый пункт правил дорожного движения (ПДД), который обязывает водителей одевать светоотражающие жилеты или куртки, если они выходят на трассу вне населенного пункта.

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