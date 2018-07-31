На сколько могут оштрафовать пешехода, который не светится в темноте

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам не пренебрегать этим пунктом ПДД. Полицейские ссылаются на результаты исследований, которые показали: без отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров, а при наличии — со 150 метров. Это дает водителю больше шансов избежать ДТП.
Из сообщения ГИБДД по Барнаулу:
На первый взгляд световозвращатель в виде аксессуара выглядят как игрушка, но его использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает травматизм на дороге в шесть с половиной раз.
Напомним, с марта 2018 года вступил в силу новый пункт правил дорожного движения (ПДД), который обязывает водителей одевать светоотражающие жилеты или куртки, если они выходят на трассу вне населенного пункта.