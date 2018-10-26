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ГИБДД в три раза усилила контроль над проспектом Ленина в Барнауле и получила «штрафной» урожай

С 26 октября на проспекте Ленина в Барнауле будут выставлять передвижные комплексы фото- и видео-фиксации нарушений. Их перебросили на главную улицу города с загородных трасс. После трагичных аварий в ГИБДД решили усилить контроль. Патрульных машин на ночное дежурство туда вот уже неделю выезжает в несколько раз больше, сообщают «Вести Алтай».

Рейд ГИБДД на проспекте Ленина
Рейд ГИБДД на проспекте Ленина
скрин с Youtube "Вести Алтай"

С наступлением темноты на проспекте Ленина через каждые полтора километра стоит патрульная машина. Контроль над главным проспектом увеличен в три раза.

Александр Мороз,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по Барнаулу:

Один-два экипажа работали на проспекте Ленина, два экипажа работали в ночное время, на данный момент в вечерне-ночное время работает шесть экипажей ДПС только на проспекте Ленина. Непосредственно остальные экипажи на основных магистралях города также в ночное время работают.

В подкрепление перебросили экипажи, работавшие за городом. С трасс на центральный проспект города уже сегодня перевезут и несколько мобильных комплексов фото-фиксации. Они будут следить за скоростным режимом. Задача инспекторов — сплошная проверка. Останавливают почти каждый автомобиль.

За неделю усиленного дежурства на проспекте Ленина наказаны около 600 нарушителей. В нетрезвом состоянии задержаны 5 автомобилистов, столько же проехали на «красный».

Напомним, два трагичных ДТП произошло за короткий срок на проспекте. 15 октября водитель BMW, предположительно в пьяный, пролетел на красный свет и протаранил машину, в которой ехали 5 человек. В результате погибли молодая женщина и две маленьких девочки, а двое мужчин оказались в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 20 октября недалеко от этого места водитель ВАЗа без прав, уходя от преследования патрульной машины, проехал на красный и врезался в Lada Kalina. Никто не погиб, но пострадали несколько человек.

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