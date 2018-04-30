Груженая фура слетела с трассы в Алтайском крае

30 апреля в соцсетях появились снимки с фурой, слетевшей с трассы "Барнаул-Рубцовск". По данным очевидцев из сообщества Barnaul22, водитель от помощи отказывается, говорит, что у него все есть. Однако, как оказалось, эта машина стоит в поле под дорогой не первый день.
На трассе "Барнаул-Рубцовск" фура слетела в поле. Фото : vk.com/barneos22.
На трассе "Барнаул-Рубцовск" фура слетела в поле. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Как пишут свидетели аварии из группы "Инцидент-Рубцовск", авария произошла севернее Рубцовска на федеральной трассе А-322 за селом Тишинка. Водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил съезд с дороги в поле еще 28 апреля. Утром 29-го эту фуру сняли на видео рубцовчане:
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