Груженая фура слетела с трассы в Алтайском крае

30 апреля в соцсетях появились снимки с фурой, слетевшей с трассы "Барнаул-Рубцовск". По данным очевидцев из сообщества Barnaul22, водитель от помощи отказывается, говорит, что у него все есть. Однако, как оказалось, эта машина стоит в поле под дорогой не первый день.

На трассе "Барнаул-Рубцовск" фура слетела в поле. Фото : vk.com/barneos22. На трассе "Барнаул-Рубцовск" фура слетела в поле. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Как пишут свидетели аварии из группы "Инцидент-Рубцовск", авария произошла севернее Рубцовска на федеральной трассе А-322 за селом Тишинка. Водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил съезд с дороги в поле еще 28 апреля. Утром 29-го эту фуру сняли на видео рубцовчане: Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.